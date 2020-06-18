الخرطوم 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسوصلت اليوم إلى مطار الخرطوم طائرة صينية تحمل أدوية ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19).وأوضح وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين في تصريح صحفي أن المساعدات التي وصلت تعدّ مواصلة لمجهود التعاون بين البلدين، وهي دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، مقدماً شكره للصين حكومةً وشعباً على الدعم والتعاون المتواصل، ومتمنياً أن يستمر في كل المجالات.// انتهى //19:15ت م0191