القاهرة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي للحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس كورونا المُستجد عبر التضامن المُشترك.وثمن شكري خلال كلمته بالمؤتمر ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من التزام صيني بتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حوار بنّاء يستهدف التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن تكثيف التعاون الدولي -بما في ذلك تحقيق الأهداف المرجوة لمبادرة الحزام والطريق- يُمكن أن يُسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتخفيف من التحديات المُتعددة الناجمة عن هذه الجائحة.// انتهى //19:17ت م0195