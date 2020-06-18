إسلام آباد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد غورف أهلواليا لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على انتهاكات القوات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن عمليات القصف الأخيرة من جانب القوات الهندية أدت إلى مقتل أربعة مدنيين باكستانيين وإصابة آخرين.وأضافت أنه تم إبلاغ الجانب الهندي في مذكرة الاحتجاج بأن مثل هذه الأعمال التي تنتهك بوضوح اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 وتتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية بشكل كامل تزيد من تفاقم الأجواء المتوترة.// انتهى //19:18ت م0196