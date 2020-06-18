عرعر 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسيواصل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية حملته التوعوية في الأسواق والمحلات التجارية بهدف توعية أفراد المجتمع بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح القطاع الصحي أن الفريق التطوعي الصحي يقوم بتقديم خدمة الفرز البصري والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم اليدين ، والتوعية الصحية بطرق التسوق الصحيحة منها: الدفع الإلكتروني ، وعدم لمس الوجه ، وتجنب الازدحام ، بالإضافة لتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية.// انتهى //19:30ت م0198