الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في إدارة الأسر الكافلة خلال هذا الأسبوع محاضرتين تثقيفيتين "عن بعد" استهدف فيها أهالي الأيتام المحتضنين لدى الأسر الكافلة, بحضور مجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي ومنسوبات الإدارة.وحملت المحاضرة الأولى عنوان "حياة مطمئنة" وتناولت مفهوم الأزمة وأسبابها ومراحلها والأساليب السليمة للتكيف والتفاعل معها، بينما تطرقت المحاضرة الثانية "الآثار الاجتماعية على تربية الأبناء خلال أزمة كورونا" لأثر الجائحة على الأسرة وطرق التعامل مع الأبناء خلالها وكيفية استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، صاحب المحاضرتين الإجابة على استفسارات الحضور وعرض بعض المشاكل الشائعة مع وضع الحلول لها والمقترحات.وتأتي المحاضرتان جزءا من البرامج التثقيفية الدورية التي يقدمها فرع الموارد والتنمية بالرياض للأسر المحتضنة للأيتام لمساعدتها على رعايتهم ومعالجة ما قد يعترضها من مشكلات تربوية أو سلوكية وبما يكفل للأيتام المحتضنين سبل ومقومات الحياة الكريمة.// انتهى //19:51ت م0210