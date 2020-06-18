واشنطن 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم أن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونج يانج لا تزال تمثل تهديدا ”غير عادي“ لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.وقال ديفيد هيلفي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات للصحفيين: " كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدًا غير عادي للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر“.// انتهى //19:55ت م0211