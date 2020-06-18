واشنطن 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسقال صندوق النقد الدولي اليوم: إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.وأوضح مدير إدارة التواصل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو الجاري.وأضاف المسؤول أيضا أن الاقتصاد الصيني يكسب زخما، إذ تظهر البيانات تعافيا أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو، لكن المخاطر تظل قائمة.// انتهى //19:58ت م0212