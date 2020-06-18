المنامة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية كينيا ريتشيل أومامو .وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات , إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في العالم، ومناقشة التطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .// انتهى //20:00ت م0213