سياسي / وزير الخارجية البحريني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية كينيا
الخميس 1441/10/26 هـ الموافق 2020/06/18 م واس
المنامة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس
تلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية كينيا ريتشيل أومامو .
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات , إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في العالم، ومناقشة التطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .
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