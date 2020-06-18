بريدة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أطلق محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم في مقر المحافظة اليوم, مبادرة "ملتزمون"‬ الهادفة إلى توعية المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا، بحضور مدير مستشفى الملك سعود بعنيزة, ومدير مستشفى الشفاء بعنيزة ومدراء الجهات الحكومية ومدراء القطاعات الأمنية بالمحافظة.وتأتي الحملة تحت تنفيذ وإشراف التجمع الصحي بالمنطقة ومشاركة القطاعات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى.وأكد السليم على الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق التعليمات الصحية كافة للوقاية منه من خلال تظافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية بالمحافظة.// انتهى //20:03ت م0214