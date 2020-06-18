تونس 29 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الري في اتصال هاتفي مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي الاستثمارات والمبادلات التجارية.وعبر الوزير التونسي عن تضامن بلاده مع موريتانيا في جهودها لمكافحة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.وتبادل الوزيران إلى جانب ذلك، وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الملف الليبي.وأكدا في هذا الشأن أهمية تضافر الجهود لتحريك العملية السياسية في ليبيا وإيجاد مخرج سياسي ليبي - ليبي يوفر الأمن والاستقرار للشعب الليبي ويضمن الوحدة والازدهار لهذا البلد.// انتهى //20:33ت م0215