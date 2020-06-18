رفحاء 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستواصل بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية حالياً تنفيذ مشروعات سفلتة وصيانة ومعالجة لعدد من شوارع الأحياء الداخلية.وتقوم البلدية ممثلة بقسم الزراعة باستكمال أعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق وتهذيب الأشجار ، وصيانة الجزر الوسطية ونظافة الأحواض داخل الأحياء والطريق الدولي, مؤكدة أهمية تلك المشروعات في التطوير ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة وخدمة المستفيدين منها.// انتهى //20:36ت م0216