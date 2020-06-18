عام / بلدية الشريم تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل عدد من شوارع الأحياء وصيانة الحدائق العامة
الخميس 1441/10/26 هـ الموافق 2020/06/18 م واس
رفحاء 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس
تواصل بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية حالياً تنفيذ مشروعات سفلتة وصيانة ومعالجة لعدد من شوارع الأحياء الداخلية.
وتقوم البلدية ممثلة بقسم الزراعة باستكمال أعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق وتهذيب الأشجار ، وصيانة الجزر الوسطية ونظافة الأحواض داخل الأحياء والطريق الدولي, مؤكدة أهمية تلك المشروعات في التطوير ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة وخدمة المستفيدين منها.
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20:36ت م
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