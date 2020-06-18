المنامة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً اليوم مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين ، والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية الراهنة.وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وشددا على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، الذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وشدد ملك البحرين على وقوفه ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة التي تقوّض فرص الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم مملكة البحرين الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوقوف إلى جانبها.// انتهى //20:40ت م0218