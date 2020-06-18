الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اختتمت أعمال الدورة السادسة (لشباب أبشر) عبر الاتصال المرئي، التي تم تنفيذها ضمن أنشطة "حي أبشر" في شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بالشراكة مع معهد تقنية المعلومات بمركز المعلومات الوطني.وقد أثمرت الدورة السادسة عن أفكار لخمس مبادرات، ثلاث منها تهدف لتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين من الأفراد من خلال منصة (أبشر)، وواحدة لتعزيز الأدوات المُمكنة لرجل الأمن بالميدان، وأخرى لتطوير إجراءات العمل عن بعد.وتعد الدورة فرصة للمتخصصين التقنيين من جيل الشباب من منسوبي وزارة الداخلية، للإسهام في طرح أفكار تقنية وبناء نماذج إبداعية قادرة ـ بإذن الله ـ على دعم التغيير والتطوير في أعمال وإجراءات وخدمات الوزارة.الجدير بالذكر أن الدورة عقدت على مدى شهرين بواقع 8 ساعات أسبوعياً وشارك فيها حوالي 20 متدرباً من قطاعات الوزارة المختلفة، وتم خلالها استعراض أهم التحديات وأساليب تطوير الحلول الرقمية لمواجهتها بحيث تكون قابلة للتطبيق كخدمات جديدة أو تطوير لخدمات قائمة.// انتهى //20:47ت م0219