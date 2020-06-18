المدينة المنورة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل, بتعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، وذلك ضمن الخطوات الاستباقية التي اتخذها الفرع بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).وحدد فرع الوزارة حزمة من التدابير الوقائية لتأمين سلامة الموظفين والمراجعين، وذلك بمنع دخول الموظف والمراجع قبل قياس درجة الحرارة والتقيد بلبس الكمامة، إلى جانب تزويد جميع المكاتب والممرات بلوازم التعقيم، وتأمين الكمامات لكل الموظفين.// انتهى //20:55ت م0222