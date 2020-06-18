الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستعقد وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية وإدارة الآداء الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو الجاري، ندوةً عن بُعد بعنوان "نعود للرياضة بحذر"، بمشاركة الاتحاد السعودي للطب الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحادات الرياضية والأندية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.ويقدم الندوة التي ستنطلق عند الخامسة مساءً وتستمر 90 دقيقة، عددٌ من الأطباء المتخصصين في مجال مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض، حيث ستستعرض الإجراءات الاحترازية كافة المعلنة من قبل وزارة الرياضة، التي تضمنها الدليل الإرشادي الصحي (البروتوكول الطبي) الخاص بعودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية بمختلف الألعاب في المملكة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid-19).يذكر أن عودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية في مختلف الألعاب ستبدأ من الأحد المقبل الموافق 21 /6/ 2020م، بحسب ما أعلنته وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية.// انتهى //21:02ت م0224