الأمم المتحدة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين ليني ستينسث، من النرويج، نائبة للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على مستوى مساعدة الأمين العام.جاء ذلك اليوم، في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.وأشار البيان إلى أن ليني ستينسث، تعمل حاليا سفيرة لبلادها في لبنان، كما عملت منذ الفترة من 2016 إلى 2019م عضوة ثم رئيسة للمجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.// انتهى //21:48ت م0235