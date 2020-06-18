ياوندي 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسقتل 24 مسلحًا انفصاليًا في اشتباكات مع الجيش الكاميروني، بإحدى المناطق الناطقة بالإنجليزية شمال غربي البلاد.وأوضحت مصادر أمنية أن الاشتباكات وقعت مرتين بين الجهتين, حيث تمكنت قوات الجيش في الأولى من قتل 13 انفصاليًا، وفي الثانية قتلت 11 وقامت بمصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.ويطالب الناطقون بالإنجليزية جنوبي الكاميرون، بدولة مستقلة ذات سيادة بحيث يطلقون عليها اسم "أمبازونيا".// انتهى //22:01ت م0237