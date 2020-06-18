الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن منظمو دورة طوكيو الدولية لكرة المضرب اليوم، إلغاء نسخة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تفش ٍ ثانية لفيروس كورونا المستجد، إذ كان من المقرر أن تقام الدورة بين 5 - 11 أكتوبر.وأوضح المنظمون أنهم بحثوا وناقشوا خيارات عدة، بما في ذلك تقييد حركة الدخول وإقامة المنافسة في ملاعب خلف أبواب موصدة، إلا أن ضمان سلامة الجميع ظل عقبةً ، وأمر يصعب تحقيقه، لذا كان قرار الإلغاء هو الأنسب في نهاية المطاف.وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات أمس أن موسم الكرة الصفراء المعلق منذ مارس الماضي بسبب الوباء، سيستأنف في أغسطس.ووفقا لجدول معدّل نشرته رابطة المحترفين، ألغي عدد من الدورات الصينية من البرنامج المقرر سابقاً.ولفتت الرابطة الانتباه إلى مواصلتها دراسة جميع الخيارات لإضافة دورات لفئتي 500 نقطة و250 نقطة إذا سمحت الظروف بذلك، مبينةً أنها تعكف على تعديل الروزنامة منتصف يوليو مع إمكانية تنظيم جولة آسيوية قبل الجولة الأوروبية في الملاعب المغطاة"، وبينها بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى إلغاء العديد من مواعيد كرة المضرب، أبرزها بطولة ويمبلدون الإنجليزية ، ثالث البطولات الكبرى، التي كانت مقررة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو.أما بطولة رولان غاروس الفرنسية، فأجل موعدها الأساسي الذي كان في مايو. وبحسب الجدول الجديد الذي أعلنته الرابطة ، ستنطلق البطولة الفرنسية في 27 سبتمبر، من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه على التوالي.// انتهى //22:13ت م0239