الرياض ‎ 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس‎عقدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020) اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الأولمبية البحرينية عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على أهم العوامل التي أدت إلى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 للعام القادم 2021م ومدى تأثير ذلك القرار على اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف دول العالم من حيث استعدادات اللجان والمعسكرات التدريبية الخاصة باللاعبين والتصفيات التأهيلية وجميع النواحي الأخرى.‎وتحدث الأمين العام للأولمبية البحرينية محمد حسن النصف عن أهم الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لهذا الوباء والحد من جائحة كورونا وكذلك طرح مبادرات اللجنة الأولمبية والإجراءات المتخذة مع الاتحادات الرياضية والأنشطة الرياضية في هذا الصدد للتصدي للجائحة.وناقش المجتمعون جملة من المحاور المتعلقة بأولمبياد طوكيو 2020 ، على غرار سكن الوفود الرياضية بالقرية الأولمبية وكيفية توزيعها بالطريقة المثلى، وأكدت اللجنة المنظمة جاهزية جميع المرافق والملاعب والمنشآت الرياضية بنسبة 80%.‎وتناول الاجتماع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المزمع اتخاذها في المطارات عند وصول الوفود إلى اليابان للحد من فيروس كورونا، وجميع الخدمات الطبية التي ستقدمها اللجنة المنظمة، علاوة على بعض تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.// انتهى //22:15ت م0241