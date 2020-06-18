المدينة المنورة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستحتفل غداً خمس جمعيات من جمعيات أمراض الدم الوراثية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة باليوم العالمي للأنيميا المنجلية، عبر العديد من الفقرات المتنوعة التي تُنظم عن بُعد بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية المختلفة واستشاريي أمراض الدم الوراثية بالإضافة للمرضى بهدف طرح تجاربهم الناجحة بالتعايش مع المرض.وأكد رئيس مجلس جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية الخيرية الدكتور محمد بن عدنان زللي أن مثل هذه الاحتفالية تهدف إلى إدخال الفرح لنفوس المرضى وتبين مدى العمل التكاملي بين مختلف الجمعيات العاملة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, بالإضافة لمعرفة مدى جهود الوزارة والجمعيات المبذولة في دعم الخدمات المقدمة للمرضى.// انتهى //22:17ت م0243