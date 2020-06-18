بغداد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساستدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم، السفير الإيراني في العراق وسلّمته مذكرة احتجاج، على خلفية القصف المدفعيّ الإيرانيّ لقرى عراقية حُدُوديّة تابعة لقضاء حاج عمران بمحافظة أربيل أمس الأول.وأوضحت الخارجية العراقية في بيان صحفي مقتضب أن القصف المدفعي الإيراني الذي طال قرى عراقية في مرتفعات" آلانة " الثلاثاء الماضي، قد خلّف خسائر مادّية، وأضرارا بالممتلكات، وتسبب في ترويع الآمنين.// انتهى //22:20ت م0245