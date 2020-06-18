محايل 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية.وشملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وبينت البلدية أنها أغلقت محلاً تجارياً مخالفا للشروط الصحية، وأتلفت 15 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.// انتهى //22:20ت م0247