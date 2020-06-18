نيويورك 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسفازت جمهورية كينيا اليوم بالمقعد المتبقي لشغر العضوية غير الدائمة في انتخابات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وذلك لمدة عامين.جاء ذلك بعد حصولها على أغلبية أصوات الأعضاء لتصبح عضوًا في مجلس الأمن من 1 يناير 2021.وكانت الجمعية العامة أعلنت مساء أمس، أن المقعد المتبقي سيتعين شغله بين الدول الإفريقية ودول آسيا والمحيط الهادئ.// انتهى //23:07ت م0252