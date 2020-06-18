القاهرة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساستنكر الأزهر الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.وأكد الأزهر، في بيان اليوم، أن قتل طلاب لا تتعدى أعمارهم الثامنة عشرة وهم يتلون كتاب الله هو إرهاب غاشم غير آدمي، ويجيء بعد تفجيرين بمسجدين بأفغانستان هذا الشهر راح ضحيتهما ٦ أبرياء، ما يبرهن على أن مرتكبي هذه الجرائم وحوش بشرية ينبغي القضاء عليها وعلى أفكارهم المتطرفة.وأعرب عن خالص تعازيه لأفغانستان رئيسا وحكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //23:21ت م0253