أملج 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسالتقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مقر المحافظة اليوم, بعدد من مزارعي المحافظة ورجال الأعمال المستثمرين في المنتجات الزراعية، بحضور وكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالوهاب الحجوري.وتناول الاجتماع تعريف المستثمرين بالمحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة بكميات تجارية خاصة في فصل الصيف كالمانجو والحمضيات والجوافة والرطب والطماطم والورقيات.وتطرق الاجتماع إلى كيفية تسويق هذه المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية، وتقديم الإرشادات الزراعية التي يحتاجها المزارعون لتطوير وتحسين منتجاتهم، والتنسيق لإقامة الدورات واللقاءات التوعوية في تحسين المنتج من قبل مكتب الزراعة.وأُبرم عدد من الاتفاقيات خلال الاجتماع لتسويق المانجو وتوزيعها خارج المحافظة، للاستفادة القصوى من المنتج مما يعود بالمردود المالي المجدي على المزارعين, وجرى مناقشة إقامة مهرجان سنوي للمانجو في أملج للتعريف بالمنتج ودعم للمزراع وإضافة لبرامج الفعاليات التي تنفذها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.// انتهى //23:23ت م0254