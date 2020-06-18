واشنطن 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,834 إصابة مؤكدة و 754 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,155,572 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 117,632 حالة وفاة.// انتهى //23:33ت م0256