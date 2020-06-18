الأمم المتحدة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن عدد النازحين عالميا بلغ 79.5 مليون شخص حتى نهاية عام 2019، وهو ضعف الأعداد المسجلة قبل عقد من الزمن.جاء ذلك في كلمة غراندي، أمام مجلس الأمن اليوم، خلال تسلميه تقرير "الاتجاهات العالمية والنزوح القسري في عام 2019" والذي صدر قبل يومين، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في اللاجئين بسبب الحروب والعنف والاضطهاد وغيرها من الحالات الطارئة.وأشار إلى الوضع السوري الذي ساهم إلى حدّ كبير بزيادة عدد اللاجئين في العام الماضي، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء 13.2 مليون سوري.وناشد غراندي، مجلس الأمن لاستخدام كافة ما لديه من نفوذ للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستمرار في العمل نحو إحلال السلام وحل الأزمة.وأشاد غراندي، باستضافة الدول المجاورة لسوريا لملايين اللاجئين السوريين بسخاء، واستمرار استضافتهم، والمساعدة على إنقاذ ملايين الأرواح، وإنقاذ أجيال كاملة من الأطفال السوريين، معرباً عن قلقه بسبب الضائقة الاقتصادية بسبب الإغلاقات بسبب كوفيد ١٩ في المنطقة التي قد تمحي المكاسب التي تحققت في الأعوام السابقة.// انتهى //23:51ت م0258