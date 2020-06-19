جيزان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصل فريق وكالة الأنباء السعودية "واس" الميداني بمنطقة جازان جولاته للتغطية المصورة للجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية، للتأكد من التزام الجميع خلال ساعات منع التجول، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المنطقة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //00:09ت م0259