جيزان ٢٦ شوال ١٤٤١هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠م واستشارك جمعية رعاية مرضى الدم بجازان" شريان" مساء غد، عن بعد عبر الاتصال المرئي في الاحتفال بفعالية اليوم العالمي للأنيميا المنجلية، وذلك بمشاركة جعيات أمراض الدم الوراثية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتتضمن الفعالية التي تقام تحت شعار "مهما تباعدنا يبقى دمنا واحد" عدة محاور أساسية تشمل التوعية والتثقيف بأهمية الوقاية، وطرق العلاج، إلى جانب العديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة.// انتهى //00:10ت م0260