جيزان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم جازان (31) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 م والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي التهنئة للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم ،مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على المستويات الوطنية والإقليمية كافة، مبيناً أن الإدارة وفرت العديد من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي، بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في الاختبارات والمسابقات المحلية والدولية، مقدماً الشكر للمساعدين للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ولإدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات على جهودهم في تهيئة الطلاب والطالبات ودعمهم أثناء سير المسابقة.‬يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.// انتهى //00:10ت م0261