بوجمبورا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأدى الرئيس يفاريست ندايشيميي اليوم، اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية بورندي، ليبدأ ولاية مدتها سبع سنوات.وقد أدت الوفاة المفاجئة للرئيس البوروندي السابق بيير نكورونزيزا ، إلى تعجيل أداء الرئيس المنتخب اليمين لتولي منصبه قبل شهرين من الموعد المقرر.وانتخب إيفاريست ندايشيمي خلال الانتخابات الرئاسية في 20 أبريل الماضي، وهو قائد عسكري متقاعد بعد فوزه على مرشح المعارضة الرئيس أجاثون رواسا وخمسة مرشحين آخرين، دون حاجة إلى جولة إعادة لحصوله على أكثر من 50 % من الأصوات.// انتهى //00:15ت م0262