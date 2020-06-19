المنامة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسقال وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن تنفيذ إسرائيل مخططاتها لضم أراض فلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية مخالفة صريحة للقرارات الدولية وتقويض لفرص تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.وقد جرى خلال الاتصال بحث الجهود التي يقوم بها المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، لاستئناف المشاورات لعقد اجتماع مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث حذر وزير خارجية البحرين من تداعيات النوايا الإسرائيلية وخطورة القرار الإسرائيلي على عملية السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:25ت م0265