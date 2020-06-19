أديس أبابا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في عموم دول القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 259036 حالة.وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض " كوفيد - 19 " في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 114308 حالات شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6999 وفاة.ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر، ونيجيريا وغانا.// انتهى //00:26ت م0266