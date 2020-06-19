بريدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من خلال جولاتها الميدانية المستمرة بالمنطقة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في الميادين العامة والطرقات، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وقامت بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //01:49ت م0267