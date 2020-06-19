مدريد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على فالنسيا 3 / صفر، مساء اليوم، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ليواصل مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة .86 ، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه برشلونة، متصدر جدول الترتيب.في المقابل توقف رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.وهذا الفوز هو الثامن عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشر لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في 10// انتهى //01:50ت م0268