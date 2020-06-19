الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس وعدم تتويج بطل للدوري، غداة قرار رابطة المحترفين عدم استكماله بعد توقفه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماع له اليوم : "عدم استكمال مسابقة الكأس بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتقييم الأوضاع الصحية في الدولة".كما تقرر إلغاء جميع نتائج مباريات الدوري وعدم تتويج بطل للمسابقة، وإلغاء الهبوط والصعود ونتائج دوري الدرجة الثانية".وقرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الامارات كل من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.يذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الامارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.يذكر أن اتحاد اللعبة ألغى سابقا جميع أنشطة الفئات العمرية إضافة إلى دوري السيدات.// انتهى //01:50ت م0269