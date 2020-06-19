رياضي / الدوري الإسباني.. سوسييداد يفرط بفرصة استعادة المركز الرابع بخسارته من ألافيس
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس
فرّط ريال سوسييداد بفرصة استعادة المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر-2 اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.
وتجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السادس، متخلفا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي حقق الأربعاء فوزاً كبيراً على مضيفه أوساسونا بخماسية نظيفة، وبفارق الأهداف عن خيتافي الخامس.
من جهته، رفع ألافيس إلى 35 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث عشر.
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