الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسفرّط ريال سوسييداد بفرصة استعادة المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر-2 اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.وتجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السادس، متخلفا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي حقق الأربعاء فوزاً كبيراً على مضيفه أوساسونا بخماسية نظيفة، وبفارق الأهداف عن خيتافي الخامس.من جهته، رفع ألافيس إلى 35 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث عشر.// انتهى //01:51ت م0270