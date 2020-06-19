أديس أبابا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأكدت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوي، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار ستكونان في صميم تعافي القارة الإفريقية من جائحة فيروس كورونا المدمر، وقدرة القارة على إيجاد وظائف مستدامة.وأفادت المسؤولة الأممية خلال مشاركتها بمنتدى كوفيد19 الافتراضي للابتكار والاستثمار الإفريقي لعام 2020، الذي سيستمر لخمسة أيام، بمشاركة مفوضة الاتحاد الإفريقي للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، سارة أنيانج آغبور وعدد من المسؤولين الأفارقة، أن إفريقيا بحاجة إلى ابتكارات لدفع الحلول المحلية للخروج من آثار جائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي تسببت به في جميع أنحاء العالم.وشددت على أن تكون التكنولوجيا حجر الزاوية للتصدي للوباء، وأن إفريقيا بحاجة إلى دعم شبابها على الابتكار من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة لخلق وظائف جيدة، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصحة.ودعت إلى شراكات عبر القارة لضمان بناء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتطوير والاكتشاف والابتكار بشكل تعاوني، وقالت إن إفريقيا تحتاج أن تجتمع لترى كيف يمكن أن تكون جزءًا من الحملة الكبرى لإيجاد لقاح لـ كوفيد19 والأمراض الأخرى التي تؤثر على القارة.// انتهى //02:19ت م0272