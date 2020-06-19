نواكشوط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2424 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 2329 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا انه تم تسجيل 123 حالة شفاء لمصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 550 شخصًا.وأبلغ المسؤول الصحي الموريتاني عن وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل عدد المتوفين إلى 97 حالة.// انتهى //02:21ت م0274