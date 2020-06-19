عام / مفوض حقوق الإنسان الموريتاني يلتقي مسؤول منظمة الأمم المتحدة لدى موريتانيا
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
نواكشوط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18يونيو 2020 م واس
التقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، حسنه ولد بوخريص، اليوم، في نواكشوط، مسؤول منظومة الأمم المتحدة لدى موريتانيا، آنتوني كواكو أوهومان بواما.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهيئة الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها، خاصة في مجالات تدخل المفوضية.
// انتهى //
02:21ت م
0275