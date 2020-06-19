نواكشوط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18يونيو 2020 م واسالتقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، حسنه ولد بوخريص، اليوم، في نواكشوط، مسؤول منظومة الأمم المتحدة لدى موريتانيا، آنتوني كواكو أوهومان بواما.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهيئة الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها، خاصة في مجالات تدخل المفوضية.// انتهى //02:21ت م0275