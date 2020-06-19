تونس 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة المهدية 17 شخصًا على متن شاحنة بإحدى الغابات بمنطقة المهدية، كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه بالتحري مع الأشخاص اعترفوا بتوليهم التنسيق مع منظمي عملية هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية، بهدف القيام بعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.وأضاف البيان أن العملية مكنت من مصادرة دراجتين ناريتين وكمية من المحروقات ومبالغ مالية من العملة المحلية والأجنبية, مشيراً إلى التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //02:24ت م0278