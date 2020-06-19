أبيدجان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسلقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم في الكوت ديفوار، إثر انهيار أرضي بمنطقة "أنياما" ضواحي العاصمة الاقتصادية أبيدجان.وقال حاكم أبيدجان فينسنت توه بي في تصريح له اليوم، إن هذه الحصيلة أولية، وإن "عمليات البحث متواصلة"، مضيفًا أن 20 من المنازل انهارت.ويأتي هذا الانهيار عقب أمطار شهدتها مدينة أبيدجان خلال الأيام الأخيرة، وتسببت في سقوط بعض المباني، نجمت عنها بعض حالات الوفيات والإصابات.// انتهى //02:24ت م0279