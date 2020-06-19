طوكيو 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان انخفضت بنسبة 2ر0 بالمئة عن العام السابق في مايو للشهر الثاني على التوالي من الانخفاض بسبب تراجع أسعار النفط وسط جائحة كوفيد.19- .وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الأغذية الطازجة، استقر عند 6ر101 نقطة في مايو مقابل خط الاساس البالغ 100 نقطة لعام .2015 وانخفضت أسعار المستهلكين في أبريل أيضًا بنسبة 2ر0 بالمئة، وهو أول انخفاض منذ 40 شهرًا.وفي أبريل، توقع البنك المركزي أن الاقتصاد سوف يعود مرة أخرى إلى الانكماش، وتوقع أن تنخفض أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح ما بين 4ر0 و 8ر0 بالمئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، مقارنة مع تقديرات في يناير بزيادة تتراوح بين 9ر0 و1 بالمئة .// انتهى //06:35ت م0004