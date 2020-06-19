إسلام آباد 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان وروسيا على مواصلة التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بإدانة باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.وأشارت إلى قلق باكستان إزاء محاولة الهند تصعيد التوتر العسكري معها عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.ونشرت استدعاء الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي غورف أهلواليا لتسليمه مذكرة احتجاج على انتهاك القوات الهندية لاتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير، مما أدى إلى مقتل أربعة باكستانيين.وسلطت الضوء على الارتفاع القياسي الذي تشهده باكستان في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، واضطرار السلطات الباكستانية على فرض الحظر في العديد من المناطق في المدن الرئيسية لاحتواء انتشار الفيروس.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل تسعة طلبة جراء انفجار وقع داخل مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم شمال أفغانستان.وتطرقت إلى التقارير التي تحدثت عن تفاقم معاناة مرضى فيروس كورونا في الهند بسبب تردي الرعاية الصحية في المستشفيات.وتابعت في الشأن الدولي مساعي منظمة الصحة العالمية لإنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح كورونا.كما تابعت جهود السلام الجارية بين بكين ونيودلهي لحسم الخلافات الحدودية التي أدت إلى مقتل أكثر من أربعين جندياً هندياً خلال اشتباكات مع القوات الصينية، ودعوة الأمم المتحدة للبلدين إلى ضبط النفس.وعرجت إلى موافقة مجلس الشيوخ في البرلمان النيبالي على خريطة جديدة للبلاد، تضم أراض تسيطر عليها الهند، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.وتناقلت موقف الصين الرافض للبيان الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع بشأن هونغ كونغ باعتباره شأن داخلي لها.// انتهى //06:50ت م0009