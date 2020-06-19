الرياض 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده.سلطان بن سلمان: انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات خير مكة الاستثمارية.وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم في كلية الملك فهد الأمنية.أمير نجران يعتمد ترقية موظفي الإمارة عبر «مســـار».فيصل بن خالد: توجيهات القيادة تشدد على دعم مبادرات الإسكان.أمير الجوف يؤكد على توفير الفرص للدخول إلى سوق العمل.نائب أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا.نيوم تعلن عن برنامج الابتعاث الداخلي لحملة الثانوية العامة.سفارة المملكة في واشنطن: عودة 8500 مواطن إلى المملكة.50 % من حالات كورونا الجديدة من المخالطة الاجتماعية.الهلال الأحمر يطلق حملة للتبرع بالدم.أداء حقوق الإنسان وشؤون الأسرة تحت مجهر الشورى.العدوان التركي والإيراني على العراق تهـديد للأمــن العــربـي.«اتفاق الرياض» فرصة حقيقية لإيصال اليمن إلى بر الأمان.اتهام ألماني لروسيا بتدبير اغتيال.الصحة العالمية تأمل بإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية العام 2021.احتجاج عراقي شديد اللهجة على الاعتداءات التركية.// يتبع //07:22ت م0011