طرابلس 27 شوال 1441 هـ الموافق19 يونيه 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، منشور رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الذي تضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة ببعض الأنشطة الخدمية المسموح لها بممارسة أعمالها والمستثناة من الإقفال العام .وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلين، خلال اتصال هاتفي ، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، وعبر الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسبل إنهاء الأزمة الليبية، ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية .وتناولت كلمة رئيسة بعثة الأمم المتحدة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي قالت إن نحو مليون شخص في ليبيا من النازحين والمهاجرين واللاجئين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية بسبب تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية جراء النزاع المسلح في البلاد .وعرجت على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي ثمنت فيه جهود المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا، التي أسفرت عن سرعة الإفراج عن العاملين المصريين الذين كانوا محتجزين في ترهونة، مناشدة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصاً على سلامتهم وذويهم.// انتهى //08:29ت م0016