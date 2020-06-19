القاهرة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أهمية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج وترسيخ الاستقرار المجتمعي وتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.وأبرزت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وتطورات الأزمة الليبية.وتناقلت صحف الجمعة تأكيد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة التي جرت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدمًا بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1218 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة، وخروج 387 مصاب من مستشفيات العزل والحجر الصحي.وتحدثت عن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 35ر8 مليون إصابة و449 ألف حالة وفاة، وتأكيد منظمة الصحة العالمية أن نجاح الباحثين البريطانيين في علاج حالات الإصابة الحرجة بدواء الديكساميثازون بمثابة إنجاز علمي في مكافحة الفيروس.ونشرت إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، أن موقف الاتحاد وأضح بشأن ضم إسرائيل المحتلة لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك خطير للقانون الدولي وسيتسبب في ضرر حقيقي لأفاق حل الدولتين.وأنبأت صحف القاهرة عما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، من الانتهاكات للقانون الإنساني التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في مدينة مصراته ضد أهالي تاورغاء.// انتهى //08:45ت م0017