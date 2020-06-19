طرابلس 27 شوال 1441 هـ الموافق19 يونيه 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، اليوم ، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، فيما تماثلت ثلاث حالات للشفاء .وقال المركز في بيان له ، إنه تسلم 1358 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس أثبتت سلبية 1348 عينة بينها ثلاث حالات تماثلت للشفاء، فيما تأكد إيجابية 10 عينات بواقع ست حالات جديدة وحالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.// انتهى //08:50ت م0018