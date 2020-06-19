بيروت 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية لتداعيات بدء سريان قانون قيصر حيز التنفيذ على لبنان في حين تنشط الاتصالات والمشاورات لحل كافة الأطراف السياسية للمشاركة في اللقاء الوطني الذي دعا اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في 25 من الشهر الجاري لمناقشة التحديات التي تواجه لبنان.واشارت إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال اتصال هاتفي أمس رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف الجمعة إلى استدعاء وزارة الخارجية العراقية أمس السفير الإيراني لدى العراق وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية في مرتفعات الانة بمحافظة اربيل مما تسبب بأضرار مادية بالممتلكات.وتحدثت عن إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان أمس استمرار قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى .ولفتت الانتباه إلى إعلان حلف شمال الأطلسي إجراء تحقيق بشأن السلوك العدواني الذي أقدمت عليه سفينة بحرية تركية ضد أخرى فرنسية في البحر المتوسط .وأخبرت عن تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تهديداته بقطع العلاقات مع الصين، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بخيار سياسة فك ارتباط كامل بالصين .// انتهى //08:58ت م0019