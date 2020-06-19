القاهرة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر579 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 24ر0 في المائة ليسجل مستوى 87ر10857 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي اكس 70" بنحو 28ر3 في المائة ليبلغ مستوى 57ر1325 نقطة، وسجل مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع ارتفاعًا بنحو 38ر2 في المائة ليبلغ مستوى 24ر2089 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 2ر12 مليار جنيه من خلال تداول 138ر2 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر70% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 9ر 24% والعرب على 6ر 4% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2ر674 مليون جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي شراء بقيمة 11 مليون جنيه.//انتهى// ‏09:43ت م0020